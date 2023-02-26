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Константин Захаров

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Место рождения

д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

14.05.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1819 г.р.

Мать

1820 г.р.

Жена

1857 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1849

Отец: Захарий Афанасиев

Мать: Фёкла Иванова

д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
20.01.1874

Жена: Феврония Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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