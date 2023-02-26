Константин Захаров
Место рожденияд.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения14.05.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1849
Отец: Захарий Афанасиев
Мать: Фёкла Иванова
д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
20.01.1874
Жена: Феврония Стефанова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно