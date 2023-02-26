Параскева Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

14.12.1887

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1831 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.05.1850

Дочь: Акилина (Акапиева)

Отец ребёнка: Ананий (Акакий) Афанасиев

д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.04.1856

Дочь: Ирина Ананиева

Отец ребёнка: Ананий (Акакий) Афанасиев

д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1856

Сын: Никифор Ананиев

Отец ребёнка: Ананий (Акакий) Афанасиев

д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.08.1861

Дочь: Васса Ананьева

Отец ребёнка: Ананий (Акакий) Афанасиев

д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.04.1864

Сын: Марк (Макар) Ананьев

Отец ребёнка: Ананий (Акакий) Афанасиев

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ананий (Акакий) Афанасиев

Смерть
14.12.1887
д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
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