Параскева Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смерти14.12.1887
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
31.05.1850
Дочь: Акилина (Акапиева)
Отец ребёнка: Ананий (Акакий) Афанасиев
д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.04.1856
Дочь: Ирина Ананиева
Отец ребёнка: Ананий (Акакий) Афанасиев
д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1856
Сын: Никифор Ананиев
Отец ребёнка: Ананий (Акакий) Афанасиев
д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.08.1861
Дочь: Васса Ананьева
Отец ребёнка: Ананий (Акакий) Афанасиев
д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.04.1864
Сын: Марк (Макар) Ананьев
Отец ребёнка: Ананий (Акакий) Афанасиев
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.12.1887
д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.