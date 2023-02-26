Васса Ананьева
Место рожденияд.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения14.08.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1861
Отец: Ананий (Акакий) Афанасиев
Мать: Параскева Васильева
д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.06.1880
Муж: Луппа Петров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Пелагея Луппова
Отец ребёнка: Луппа Петров
Рождение ребёнка
1896
Сын: Григорий Луппов
Отец ребёнка: Луппа Петров
Смерть
Неизвестно