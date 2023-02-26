Васса Ананьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасса Ананьева

Васса Ананьева

Место рождения

д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

14.08.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1861

Отец: Ананий (Акакий) Афанасиев

Мать: Параскева Васильева

д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.06.1880

Муж: Луппа Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Пелагея Луппова

Отец ребёнка: Луппа Петров

Рождение ребёнка
1896

Сын: Григорий Луппов

Отец ребёнка: Луппа Петров

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close