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Семён Стефанов

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Место рождения

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

02.02.1857

Дата смерти

15.12.1883

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1857

Отец: Лазарев Стефан Петров

Мать: Елена Сафронова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
14.02.1875

Жена: Федора Миронова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
03.07.1876

Дочь: Евдокия Семёнова

Мать ребёнка: Федора Миронова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.12.1877

Сын: Иоанн Семёнов

Мать ребёнка: Федора Миронова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.03.1879

Сын: Иоанн 2-й

Мать ребёнка: Федора Миронова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.04.1880

Дочь: Ирина Семёнова

Мать ребёнка: Федора Миронова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.06.1882

Дочь: Анна Семёнова

Мать ребёнка: Федора Миронова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.08.1883

Дочь: Васса Семёнова

Мать ребёнка: Федора Миронова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
15.12.1883
Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
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