Семён Стефанов
Место рождения
Дата рождения02.02.1857
Дата смерти15.12.1883
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1857
Отец: Лазарев Стефан Петров
Мать: Елена Сафронова
Бракосочетание
14.02.1875
Жена: Федора Миронова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
03.07.1876
Дочь: Евдокия Семёнова
Мать ребёнка: Федора Миронова
Рождение ребёнка
01.12.1877
Сын: Иоанн Семёнов
Мать ребёнка: Федора Миронова
Рождение ребёнка
30.03.1879
Сын: Иоанн 2-й
Мать ребёнка: Федора Миронова
Рождение ребёнка
11.04.1880
Дочь: Ирина Семёнова
Мать ребёнка: Федора Миронова
Рождение ребёнка
12.06.1882
Дочь: Анна Семёнова
Мать ребёнка: Федора Миронова
Рождение ребёнка
19.08.1883
Дочь: Васса Семёнова
Мать ребёнка: Федора Миронова
Смерть
15.12.1883