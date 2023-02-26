Макарова Матрона Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1854
Отец: Лазарев Стефан Петров
Мать: Елена Сафронова
Рождение ребёнка
28.08.1872
Дочь: Марфа Макарова
Отец ребёнка: Макаров Макарий Иосифов
Рождение ребёнка
26.05.1874
Отец ребёнка: Макаров Макарий Иосифов
Рождение ребёнка
17.07.1875
Сын: Макаров Илья Макаров
Отец ребёнка: Макаров Макарий Иосифов
Рождение ребёнка
15.12.1877
Отец ребёнка: Макаров Макарий Иосифов
Рождение ребёнка
09.02.1880
Отец ребёнка: Макаров Макарий Иосифов
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Макаров Макарий Иосифов
Рождение ребёнка
04.02.1882
Дочь: Агафия Макарова
Отец ребёнка: Макаров Макарий Иосифов
Рождение ребёнка
До 1883
Отец ребёнка: Макаров Макарий Иосифов
Рождение ребёнка
20.10.1884
Сын: Макаров Константин Макаров
Отец ребёнка: Макаров Макарий Иосифов
Рождение ребёнка
01.12.1886
Дочь: Анна Макарова
Отец ребёнка: Макаров Макарий Иосифов
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Макаров Макарий Иосифов
Рождение ребёнка
02.10.1892
Сын: Макаров (макарьев) Роман Макарович
Отец ребёнка: Макаров Макарий Иосифов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно