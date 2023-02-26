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Макарова Матрона Стефанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1854

Отец: Лазарев Стефан Петров

Мать: Елена Сафронова

Рождение ребёнка
28.08.1872

Дочь: Марфа Макарова

Отец ребёнка: Макаров Макарий Иосифов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.05.1874

Сын: Макаров Иоанн Макаров

Отец ребёнка: Макаров Макарий Иосифов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.07.1875

Сын: Макаров Илья Макаров

Отец ребёнка: Макаров Макарий Иосифов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.12.1877

Сын: Макаров Игнатий Макаров

Отец ребёнка: Макаров Макарий Иосифов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.02.1880

Сын: Макаров Дмитрий Макаров

Отец ребёнка: Макаров Макарий Иосифов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1881

Сын: Макаров Игнатий Макаров

Отец ребёнка: Макаров Макарий Иосифов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.02.1882

Дочь: Агафия Макарова

Отец ребёнка: Макаров Макарий Иосифов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1883

Сын: Макаров Борис Макаров

Отец ребёнка: Макаров Макарий Иосифов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.10.1884

Сын: Макаров Константин Макаров

Отец ребёнка: Макаров Макарий Иосифов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.12.1886

Дочь: Анна Макарова

Отец ребёнка: Макаров Макарий Иосифов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1889

Сын: Макаров Павел Макаров

Отец ребёнка: Макаров Макарий Иосифов

Рождение ребёнка
02.10.1892

Сын: Макаров (макарьев) Роман Макарович

Отец ребёнка: Макаров Макарий Иосифов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Макарий Иосифов

Смерть
Неизвестно
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