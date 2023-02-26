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Максим Фёдоров

Место рождения

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

12.08.1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1839

Отец: Фёдор Стефанов

Мать: Анна Фёдорова

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
20.01.1858

Жена: Параскева Игнатова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.12.1858

Дочь: Мелания Максимова

Мать ребёнка: Параскева Игнатова

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.08.1864

Дочь: Наталия Максимова

Мать ребёнка: Параскева Игнатова

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Ульяния Максимова

Мать ребёнка: Параскева Игнатова

Рождение ребёнка
30.07.1875

Дочь: Улита Максимова

Мать ребёнка: Параскева Игнатова

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.01.1878

Дочь: Домника Максимова

Мать ребёнка: Параскева Игнатова

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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