Максим Фёдоров
Место рождения
Дата рождения12.08.1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1839
Отец: Фёдор Стефанов
Мать: Анна Фёдорова
Бракосочетание
20.01.1858
Жена: Параскева Игнатова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.12.1858
Дочь: Мелания Максимова
Мать ребёнка: Параскева Игнатова
Рождение ребёнка
22.08.1864
Дочь: Наталия Максимова
Мать ребёнка: Параскева Игнатова
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Ульяния Максимова
Мать ребёнка: Параскева Игнатова
Рождение ребёнка
30.07.1875
Дочь: Улита Максимова
Мать ребёнка: Параскева Игнатова
Рождение ребёнка
01.01.1878
Дочь: Домника Максимова
Мать ребёнка: Параскева Игнатова
Смерть
Неизвестно