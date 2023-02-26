Анна Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Фёдорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Сын: Василий Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Стефанов

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Стефан Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Стефанов

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.06.1830

Дочь: Агрипина Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Стефанов

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.10.1836

Дочь: Харитина Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Стефанов

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.08.1839

Сын: Максим Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Стефанов

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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