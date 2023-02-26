Анна Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1814
Сын: Василий Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Стефанов
Рождение ребёнка
1823
Сын: Стефан Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Стефанов
Рождение ребёнка
17.06.1830
Дочь: Агрипина Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Стефанов
Рождение ребёнка
01.10.1836
Дочь: Харитина Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Стефанов
Рождение ребёнка
12.08.1839
Сын: Максим Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Стефанов
Смерть
Неизвестно