Фёдор Стефанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдор Стефанов

Место рождения

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1790 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
11.11.1808

Жена: Ксения Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1814

Сын: Василий Фёдоров

Мать ребёнка: Анна Фёдорова

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Стефан Фёдоров

Мать ребёнка: Анна Фёдорова

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.06.1830

Дочь: Агрипина Фёдорова

Мать ребёнка: Анна Фёдорова

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.10.1836

Дочь: Харитина Фёдорова

Мать ребёнка: Анна Фёдорова

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.08.1839

Сын: Максим Фёдоров

Мать ребёнка: Анна Фёдорова

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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