Фёдор Стефанов
Место рождения
Дата рожденияДо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790
Бракосочетание
11.11.1808
Жена: Ксения Семёнова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1814
Сын: Василий Фёдоров
Мать ребёнка: Анна Фёдорова
Рождение ребёнка
1823
Сын: Стефан Фёдоров
Мать ребёнка: Анна Фёдорова
Рождение ребёнка
17.06.1830
Дочь: Агрипина Фёдорова
Мать ребёнка: Анна Фёдорова
Рождение ребёнка
01.10.1836
Дочь: Харитина Фёдорова
Мать ребёнка: Анна Фёдорова
Рождение ребёнка
12.08.1839
Сын: Максим Фёдоров
Мать ребёнка: Анна Фёдорова
Смерть
Неизвестно