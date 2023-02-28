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Харитина Фёдорова

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Место рождения

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

01.10.1836

Дата смерти

01.10.1899

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1836

Отец: Фёдор Стефанов

Мать: Анна Фёдорова

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.04.1856

Дочь: Ирина Георгиева

Отец ребёнка: Георгий Авраамов

сельцо Юшково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Стефанида Егорова

Отец ребёнка: Георгий Авраамов

Рождение ребёнка
25.04.1859

Дочь: Мавра (Мария) Георгиева

Отец ребёнка: Георгий Авраамов

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Алексей Георгиев

Отец ребёнка: Георгий Авраамов

Рождение ребёнка
25.01.1871

Сын: Василий Егоров

Отец ребёнка: Георгий Авраамов

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.09.1873

Дочь: Решетникова Федора Егорова

Отец ребёнка: Георгий Авраамов

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.09.1875

Дочь: Анна Георгиева

Отец ребёнка: Георгий Авраамов

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.03.1882

Дочь: Дария Георгиева

Отец ребёнка: Георгий Авраамов

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Георгий Авраамов

Смерть
01.10.1899
Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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