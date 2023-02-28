Харитина Фёдорова
Место рождения
Дата рождения01.10.1836
Дата смерти01.10.1899
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1836
Отец: Фёдор Стефанов
Мать: Анна Фёдорова
Рождение ребёнка
11.04.1856
Дочь: Ирина Георгиева
Отец ребёнка: Георгий Авраамов
сельцо Юшково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Стефанида Егорова
Отец ребёнка: Георгий Авраамов
Рождение ребёнка
25.04.1859
Дочь: Мавра (Мария) Георгиева
Отец ребёнка: Георгий Авраамов
Рождение ребёнка
1868
Сын: Алексей Георгиев
Отец ребёнка: Георгий Авраамов
Рождение ребёнка
25.01.1871
Сын: Василий Егоров
Отец ребёнка: Георгий Авраамов
Рождение ребёнка
07.09.1873
Дочь: Решетникова Федора Егорова
Отец ребёнка: Георгий Авраамов
Рождение ребёнка
06.09.1875
Дочь: Анна Георгиева
Отец ребёнка: Георгий Авраамов
Рождение ребёнка
08.03.1882
Дочь: Дария Георгиева
Отец ребёнка: Георгий Авраамов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Георгий Авраамов
Смерть
01.10.1899