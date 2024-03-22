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Георгий Авраамов

Место рождения

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1837

Отец: ?

Мать: ?

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.04.1856

Дочь: Ирина Георгиева

Мать ребёнка: Харитина Фёдорова

сельцо Юшково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Стефанида Егорова

Мать ребёнка: Харитина Фёдорова

Работа или профессия
1858
дворовой человек
Рождение ребёнка
25.04.1859

Дочь: Мавра (Мария) Георгиева

Мать ребёнка: Харитина Фёдорова

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Алексей Георгиев

Мать ребёнка: Харитина Фёдорова

Рождение ребёнка
25.01.1871

Сын: Василий Егоров

Мать ребёнка: Харитина Фёдорова

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.09.1873

Дочь: Решетникова Федора Егорова

Мать ребёнка: Харитина Фёдорова

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.09.1875

Дочь: Анна Георгиева

Мать ребёнка: Харитина Фёдорова

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.03.1882

Дочь: Дария Георгиева

Мать ребёнка: Харитина Фёдорова

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Работа или профессия
1882
безземельный крестьянин
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харитина Фёдорова

Смерть
Неизвестно
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