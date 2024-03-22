Георгий Авраамов
Место рождения
Дата рожденияДо 1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.04.1856
Дочь: Ирина Георгиева
Мать ребёнка: Харитина Фёдорова
сельцо Юшково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Стефанида Егорова
Мать ребёнка: Харитина Фёдорова
Работа или профессия
1858
дворовой человек
Рождение ребёнка
25.04.1859
Дочь: Мавра (Мария) Георгиева
Мать ребёнка: Харитина Фёдорова
Рождение ребёнка
1868
Сын: Алексей Георгиев
Мать ребёнка: Харитина Фёдорова
Рождение ребёнка
25.01.1871
Сын: Василий Егоров
Мать ребёнка: Харитина Фёдорова
Рождение ребёнка
07.09.1873
Дочь: Решетникова Федора Егорова
Мать ребёнка: Харитина Фёдорова
Рождение ребёнка
06.09.1875
Дочь: Анна Георгиева
Мать ребёнка: Харитина Фёдорова
Рождение ребёнка
08.03.1882
Дочь: Дария Георгиева
Мать ребёнка: Харитина Фёдорова
Работа или профессия
1882
безземельный крестьянин
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Харитина Фёдорова
Смерть
Неизвестно