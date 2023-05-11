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Мелания Максимова

Место рождения

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

28.12.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1858

Отец: Максим Фёдоров

Мать: Параскева Игнатова

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.05.1890

Дочь: Гликерия Константинова

Отец ребёнка: Константин Иванов

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.11.1891

Сын: Григорий Константинов

Отец ребёнка: Константин Иванов

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.03.1893

Сын: Шипарев Яков Константинов

Отец ребёнка: Константин Иванов

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.09.1894

Сын: Фёдор Константинов

Отец ребёнка: Константин Иванов

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.06.1899

Дочь: Анна Константинова

Отец ребёнка: Константин Иванов

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Константин Иванов

Смерть
Неизвестно
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