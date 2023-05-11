Мелания Максимова
Место рождения
Дата рождения28.12.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1858
Отец: Максим Фёдоров
Мать: Параскева Игнатова
Рождение ребёнка
07.05.1890
Дочь: Гликерия Константинова
Отец ребёнка: Константин Иванов
Рождение ребёнка
21.11.1891
Отец ребёнка: Константин Иванов
Рождение ребёнка
20.03.1893
Сын: Шипарев Яков Константинов
Отец ребёнка: Константин Иванов
Рождение ребёнка
17.09.1894
Сын: Фёдор Константинов
Отец ребёнка: Константин Иванов
Рождение ребёнка
19.06.1899
Дочь: Анна Константинова
Отец ребёнка: Константин Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Константин Иванов
Смерть
Неизвестно