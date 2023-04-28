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Константин Иванов

Место рождения

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1871

Отец: Иван 2-й

Мать: Харитина (Лаврентиева по крёстному)

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.05.1890

Дочь: Гликерия Константинова

Мать ребёнка: Мелания Максимова

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.11.1891

Сын: Григорий Константинов

Мать ребёнка: Мелания Максимова

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.03.1893

Сын: Шипарев Яков Константинов

Мать ребёнка: Мелания Максимова

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.09.1894

Сын: Фёдор Константинов

Мать ребёнка: Мелания Максимова

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.06.1899

Дочь: Анна Константинова

Мать ребёнка: Мелания Максимова

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мелания Максимова

Смерть
Неизвестно
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