Константин Иванов
Место рождения
Дата рожденияДо 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1871
Отец: Иван 2-й
Рождение ребёнка
07.05.1890
Дочь: Гликерия Константинова
Мать ребёнка: Мелания Максимова
Рождение ребёнка
21.11.1891
Мать ребёнка: Мелания Максимова
Рождение ребёнка
20.03.1893
Сын: Шипарев Яков Константинов
Мать ребёнка: Мелания Максимова
Рождение ребёнка
17.09.1894
Сын: Фёдор Константинов
Мать ребёнка: Мелания Максимова
Рождение ребёнка
19.06.1899
Дочь: Анна Константинова
Мать ребёнка: Мелания Максимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мелания Максимова
Смерть
Неизвестно