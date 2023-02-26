Агафия Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафия Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.10.1838

Дочь: Параскева Игнатова

Отец ребёнка: Игнатий Карпов

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1848

Сын: Максим Игнатов

Отец ребёнка: Игнатий Карпов

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Мелания Игнатова

Отец ребёнка: Игнатий Карпов

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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