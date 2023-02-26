Агафия Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.10.1838
Дочь: Параскева Игнатова
Отец ребёнка: Игнатий Карпов
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1848
Сын: Максим Игнатов
Отец ребёнка: Игнатий Карпов
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Мелания Игнатова
Отец ребёнка: Игнатий Карпов
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно