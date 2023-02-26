Мелания Игнатова
Место рожденияд.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Игнатий Карпов
Мать: Агафия Андреева
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
27.01.1871
Муж: Алексей Карпов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.07.1872
Дочь: Евдокия ст
Отец ребёнка: Алексей Карпов
Рождение ребёнка
23.11.1873
Дочь: Екатерина Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Карпов
Рождение ребёнка
14.06.1875
Сын: Тихон Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Карпов
Рождение ребёнка
24.10.1877
Сын: Дамиан Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Карпов
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.02.1880
Дочь: Домника Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Карпов
Рождение ребёнка
18.08.1882
Сын: Пётр Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Карпов
Рождение ребёнка
11.02.1884
Дочь: Евдокия Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Карпов
Рождение ребёнка
08.11.1886
Сын: Михаил Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Карпов
Смерть
Неизвестно