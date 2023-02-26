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Мелания Игнатова

Место рождения

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Игнатий Карпов

Мать: Агафия Андреева

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
27.01.1871

Муж: Алексей Карпов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.07.1872

Дочь: Евдокия ст

Отец ребёнка: Алексей Карпов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.11.1873

Дочь: Екатерина Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Карпов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.06.1875

Сын: Тихон Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Карпов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.10.1877

Сын: Дамиан Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Карпов

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.02.1880

Дочь: Домника Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Карпов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.08.1882

Сын: Пётр Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Карпов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.02.1884

Дочь: Евдокия Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Карпов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.11.1886

Сын: Михаил Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Карпов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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