Алексей Карпов
Место рожденияд.Сиволопы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения16.03.1840
Дата смерти21.01.1894
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
16.03.1840
Отец: Ташков Карп Гаврилов
Мать: Матрона (Максимова)
д.Сиволопы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
27.01.1871
Жена: Мелания Игнатова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.07.1872
Дочь: Евдокия ст
Мать ребёнка: Мелания Игнатова
Рождение ребёнка
23.11.1873
Дочь: Екатерина Алексеева
Мать ребёнка: Мелания Игнатова
Рождение ребёнка
14.06.1875
Сын: Тихон Алексеев
Мать ребёнка: Мелания Игнатова
Рождение ребёнка
24.10.1877
Сын: Дамиан Алексеев
Мать ребёнка: Мелания Игнатова
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.02.1880
Дочь: Домника Алексеева
Мать ребёнка: Мелания Игнатова
Рождение ребёнка
18.08.1882
Сын: Пётр Алексеев
Мать ребёнка: Мелания Игнатова
Рождение ребёнка
11.02.1884
Дочь: Евдокия Алексеева
Мать ребёнка: Мелания Игнатова
Рождение ребёнка
08.11.1886
Сын: Михаил Алексеев
Мать ребёнка: Мелания Игнатова
Смерть
21.01.1894