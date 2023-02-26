Ташков Карп Гаврилов
Место рожденияд.Коноплище ( Сиволопы ) Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1803
Дата смертиДо 1856
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Ташков Гаврила Харитонов
д.Коноплище ( Сиволопы ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.10.1820
Дочь: Параскева Карпова
Мать ребёнка: Матрона (Максимова)
д.Капустино Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.02.1825
Дочь: Евдокия Карпова
Мать ребёнка: Матрона Гаврилова
д.Сиволопы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1827
Сын: Иосиф Карпов
Мать ребёнка: Матрона (Максимова)
д.Сиволопы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1830
Сын: Василий Карпов
Мать ребёнка: Матрона (Максимова)
д.Капустино Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.06.1836
Сын: Пётр Карпов
Мать ребёнка: Матрона (Максимова)
д.Капустино Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.04.1838
Дочь: Ирина Карпова
Мать ребёнка: Матрона (Максимова)
д.Сивалопы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.03.1840
Сын: Алексей Карпов
Мать ребёнка: Матрона (Максимова)
д.Сиволопы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Гаврилова
Смерть
До 1856