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Ташков Карп Гаврилов

Место рождения

д.Коноплище ( Сиволопы ) Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1803

Дата смерти

До 1856

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Ташков Гаврила Харитонов

Мать: не указана

д.Коноплище ( Сиволопы ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.10.1820

Дочь: Параскева Карпова

Мать ребёнка: Матрона (Максимова)

д.Капустино Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.02.1825

Дочь: Евдокия Карпова

Мать ребёнка: Матрона Гаврилова

д.Сиволопы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1827

Сын: Иосиф Карпов

Мать ребёнка: Матрона (Максимова)

д.Сиволопы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1830

Сын: Василий Карпов

Мать ребёнка: Матрона (Максимова)

д.Капустино Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.06.1836

Сын: Пётр Карпов

Мать ребёнка: Матрона (Максимова)

д.Капустино Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.04.1838

Дочь: Ирина Карпова

Мать ребёнка: Матрона (Максимова)

д.Сивалопы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.03.1840

Сын: Алексей Карпов

Мать ребёнка: Матрона (Максимова)

д.Сиволопы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Гаврилова

Смерть
До 1856
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