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Василий Карпов

Место рождения

д.Капустино Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1830

Дата смерти

19.04.1882

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Ташков Карп Гаврилов

Мать: Матрона (Максимова)

Бракосочетание
30.10.1855

Жена: Варвара Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
31.10.1864

Дочь: Матрона Васильева

Мать ребёнка: Варвара Васильева

Рождение ребёнка
30.07.1872

Дочь: Евдокия Васильева

Мать ребёнка: Варвара Васильева

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.09.1874

Сын: Роман Васильев

Мать ребёнка: Варвара Васильева

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.09.1877

Сын: Киприан Васильев

Мать ребёнка: Варвара Васильева

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
19.04.1882
Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно

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