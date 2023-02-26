Василий Карпов
Место рожденияд.Капустино Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1830
Дата смерти19.04.1882
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Ташков Карп Гаврилов
Мать: Матрона (Максимова)
Бракосочетание
30.10.1855
Жена: Варвара Васильева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
31.10.1864
Дочь: Матрона Васильева
Мать ребёнка: Варвара Васильева
Рождение ребёнка
30.07.1872
Дочь: Евдокия Васильева
Мать ребёнка: Варвара Васильева
Рождение ребёнка
30.09.1874
Сын: Роман Васильев
Мать ребёнка: Варвара Васильева
Рождение ребёнка
29.09.1877
Сын: Киприан Васильев
Мать ребёнка: Варвара Васильева
Смерть
19.04.1882
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно