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Варвара Васильева

Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

02.12.1837

Дата смерти

27.07.1900

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1837

Отец: Колбатов (пилняков) Василий Павлов

Мать: Колбатова Васса Анисимова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
30.10.1855

Муж: Василий Карпов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
31.10.1864

Дочь: Матрона Васильева

Отец ребёнка: Василий Карпов

д.Козлы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.07.1872

Дочь: Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Василий Карпов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.09.1874

Сын: Роман Васильев

Отец ребёнка: Василий Карпов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.09.1877

Сын: Киприан Васильев

Отец ребёнка: Василий Карпов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
27.07.1900
Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
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