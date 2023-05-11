Варвара Васильева
Место рождения
Дата рождения02.12.1837
Дата смерти27.07.1900
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1837
Бракосочетание
30.10.1855
Муж: Василий Карпов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
31.10.1864
Дочь: Матрона Васильева
Отец ребёнка: Василий Карпов
д.Козлы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.07.1872
Дочь: Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Василий Карпов
Рождение ребёнка
30.09.1874
Сын: Роман Васильев
Отец ребёнка: Василий Карпов
Рождение ребёнка
29.09.1877
Сын: Киприан Васильев
Отец ребёнка: Василий Карпов
Смерть
27.07.1900
Причина смерти: от натуральной