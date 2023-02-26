Матрона Васильева
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.01.1882
Муж: Сергей Филиппов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Анастасия ст
Отец ребёнка: Сергей Филиппов
Рождение ребёнка
01.06.1888
Дочь: Мария Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Филиппов
Рождение ребёнка
18.12.1890
Дочь: Анастасия Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Филиппов
Рождение ребёнка
17.12.1893
Дочь: Варвара Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Филиппов
Рождение ребёнка
17.08.1896
Дочь: Фёкла Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Филиппов
Рождение ребёнка
11.10.1897
Сын: Яков Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Филиппов
Рождение ребёнка
26.10.1900
Сын: Арсений Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Филиппов
Смерть
Неизвестно