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Матрона Васильева

Место рождения

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1862 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
17.01.1882

Муж: Сергей Филиппов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Анастасия ст

Отец ребёнка: Сергей Филиппов

Рождение ребёнка
01.06.1888

Дочь: Мария Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Филиппов

Рождение ребёнка
18.12.1890

Дочь: Анастасия Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Филиппов

Рождение ребёнка
17.12.1893

Дочь: Варвара Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Филиппов

Рождение ребёнка
17.08.1896

Дочь: Фёкла Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Филиппов

Рождение ребёнка
11.10.1897

Сын: Яков Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Филиппов

Рождение ребёнка
26.10.1900

Сын: Арсений Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Филиппов

Смерть
Неизвестно

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