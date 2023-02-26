Колбатова Васса Анисимова
Место рожденияд.Мостище Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1815
Дата смерти20.03.1843
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Балин Анисим Михайлов
Мать: Феврония Афанасиева
д.Мостище Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.05.1830
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.07.1834
Дочь: Елена Васильева
Отец ребёнка: Колбатов (пилняков) Василий Павлов
Рождение ребёнка
29.03.1836
Отец ребёнка: Колбатов (пилняков) Василий Павлов
Рождение ребёнка
02.12.1837
Дочь: Варвара Васильева
Отец ребёнка: Колбатов (пилняков) Василий Павлов
Рождение ребёнка
03.06.1839
Сын: Колбатов (пилняков) Фёдор Васильев
Отец ребёнка: Колбатов (пилняков) Василий Павлов
д.Мостище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.12.1840
Сын: Колбатов Николай Васильев
Отец ребёнка: Колбатов (пилняков) Василий Павлов
Смерть
20.03.1843
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Сырицском кладбище