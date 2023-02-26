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Колбатова Васса Анисимова

Место рождения

д.Мостище Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1815

Дата смерти

20.03.1843

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Балин Анисим Михайлов

Мать: Феврония Афанасиева

д.Мостище Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.05.1830

Муж: Колбатов (пилняков) Василий Павлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.07.1834

Дочь: Елена Васильева

Отец ребёнка: Колбатов (пилняков) Василий Павлов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.03.1836

Сын: Колбатов Стефан Васильев

Отец ребёнка: Колбатов (пилняков) Василий Павлов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.12.1837

Дочь: Варвара Васильева

Отец ребёнка: Колбатов (пилняков) Василий Павлов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.06.1839

Сын: Колбатов (пилняков) Фёдор Васильев

Отец ребёнка: Колбатов (пилняков) Василий Павлов

д.Мостище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.12.1840

Сын: Колбатов Николай Васильев

Отец ребёнка: Колбатов (пилняков) Василий Павлов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
20.03.1843
Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Сырицском кладбище
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