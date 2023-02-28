Колбатов Николай Васильев
Место рождения
Дата рождения01.12.1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1840
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Лобовкина Елизавета Николаева
Мать ребёнка: Колбатова Агафия Лаврентиева
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Екатерина Николаева
Мать ребёнка: Колбатова Агафия Лаврентиева
Рождение ребёнка
28.01.1874
Мать ребёнка: Колбатова Агафия Лаврентиева
Рождение ребёнка
18.04.1876
Дочь: Мавра Николаева
Мать ребёнка: Колбатова Агафия Лаврентиева
Рождение ребёнка
01.01.1878
Сын: Колбатов Григорий Николаев
Мать ребёнка: Колбатова Агафия Лаврентиева
Рождение ребёнка
02.09.1880
Мать ребёнка: Колбатова Агафия Лаврентиева
Рождение ребёнка
15.06.1886
Сын: Колбатов Леонтий Николаев
Мать ребёнка: Колбатова Агафия Лаврентиева
Рождение ребёнка
17.12.1887
Дочь: Анастасия Николаева
Мать ребёнка: Колбатова Агафия Лаврентиева
Рождение ребёнка
12.01.1890
Мать ребёнка: Колбатова Агафия Лаврентиева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно