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Колбатов Николай Васильев

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Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

01.12.1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1840

Отец: Колбатов (пилняков) Василий Павлов

Мать: Колбатова Васса Анисимова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Лобовкина Елизавета Николаева

Мать ребёнка: Колбатова Агафия Лаврентиева

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Екатерина Николаева

Мать ребёнка: Колбатова Агафия Лаврентиева

Рождение ребёнка
28.01.1874

Сын: Колбатов Исидор Николаев

Мать ребёнка: Колбатова Агафия Лаврентиева

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.04.1876

Дочь: Мавра Николаева

Мать ребёнка: Колбатова Агафия Лаврентиева

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.01.1878

Сын: Колбатов Григорий Николаев

Мать ребёнка: Колбатова Агафия Лаврентиева

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.09.1880

Сын: Колбатов Иван Николаев

Мать ребёнка: Колбатова Агафия Лаврентиева

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.06.1886

Сын: Колбатов Леонтий Николаев

Мать ребёнка: Колбатова Агафия Лаврентиева

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.12.1887

Дочь: Анастасия Николаева

Мать ребёнка: Колбатова Агафия Лаврентиева

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.01.1890

Сын: Колбатов Пётр Николаев

Мать ребёнка: Колбатова Агафия Лаврентиева

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колбатова Агафия Лаврентиева

Смерть
Неизвестно
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