Колбатов Иван Николаев
Место рождения
Дата рождения02.09.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1880
Бракосочетание
16.02.1905
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.07.1906
Дочь: Ольга Иоаннова
Мать ребёнка: Колбатова София Тимофеева
Рождение ребёнка
31.12.1907
Дочь: Ксения Иванова
Мать ребёнка: Колбатова София Тимофеева
Рождение ребёнка
22.04.1912
Мать ребёнка: Колбатова София Тимофеева
Смерть
Неизвестно