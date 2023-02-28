Колбатов Иван Николаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолбатов Иван Николаев

Колбатов Иван Николаев

avatar

Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

02.09.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1880

Отец: Колбатов Николай Васильев

Мать: Колбатова Агафия Лаврентиева

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
16.02.1905

Жена: Колбатова София Тимофеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.07.1906

Дочь: Ольга Иоаннова

Мать ребёнка: Колбатова София Тимофеева

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.12.1907

Дочь: Ксения Иванова

Мать ребёнка: Колбатова София Тимофеева

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.04.1912

Сын: Колбатов Георгий Иванов

Мать ребёнка: Колбатова София Тимофеева

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close