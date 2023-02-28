Колбатова Агафия Лаврентиева
Место рождения
Дата рождения04.02.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1849
Отец: Лаврентий Спиридонов
Мать: Анна Максимова
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Лобовкина Елизавета Николаева
Отец ребёнка: Колбатов Николай Васильев
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Екатерина Николаева
Отец ребёнка: Колбатов Николай Васильев
Рождение ребёнка
28.01.1874
Отец ребёнка: Колбатов Николай Васильев
Рождение ребёнка
18.04.1876
Дочь: Мавра Николаева
Отец ребёнка: Колбатов Николай Васильев
Рождение ребёнка
01.01.1878
Сын: Колбатов Григорий Николаев
Отец ребёнка: Колбатов Николай Васильев
Рождение ребёнка
02.09.1880
Отец ребёнка: Колбатов Николай Васильев
Рождение ребёнка
15.06.1886
Сын: Колбатов Леонтий Николаев
Отец ребёнка: Колбатов Николай Васильев
Рождение ребёнка
17.12.1887
Дочь: Анастасия Николаева
Отец ребёнка: Колбатов Николай Васильев
Рождение ребёнка
12.01.1890
Отец ребёнка: Колбатов Николай Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно