Колбатов Пётр Николаев
Место рождения
Дата рождения12.01.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1890
Военная служба
Неизвестно
Колбатов Петр Николевич Смоленская губ., Поречский у. Семеновская волость, село Янченки Воинское звание: (не указано) Вероисповедание: (не указано) Семейное положение: (не указано) Событие: На излече... Показать все
Смерть
Неизвестно