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Колбатов Пётр Николаев

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Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

12.01.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1890

Отец: Колбатов Николай Васильев

Мать: Колбатова Агафия Лаврентиева

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
Неизвестно
Колбатов Петр Николевич Смоленская губ., Поречский у. Семеновская волость, село Янченки Воинское звание: (не указано) Вероисповедание: (не указано) Семейное положение: (не указано) Событие: На излече... Показать все
Смерть
Неизвестно
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