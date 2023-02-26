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Анна Максимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.05.1844

Муж: Лаврентий Спиридонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.08.1847

Сын: Лаврентий Лаврентиев

Отец ребёнка: Лаврентий Спиридонов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.02.1849

Дочь: Колбатова Агафия Лаврентиева

Отец ребёнка: Лаврентий Спиридонов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Матрона Лаврентиева

Отец ребёнка: Лаврентий Спиридонов

Рождение ребёнка
10.02.1855

Дочь: Евдокия Лаврентиева

Отец ребёнка: Лаврентий Спиридонов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.03.1858

Сын: Макарий Лаврентиев

Отец ребёнка: Лаврентий Спиридонов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
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