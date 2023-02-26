Анна Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.05.1844
Муж: Лаврентий Спиридонов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.08.1847
Сын: Лаврентий Лаврентиев
Отец ребёнка: Лаврентий Спиридонов
Рождение ребёнка
04.02.1849
Дочь: Колбатова Агафия Лаврентиева
Отец ребёнка: Лаврентий Спиридонов
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Матрона Лаврентиева
Отец ребёнка: Лаврентий Спиридонов
Рождение ребёнка
10.02.1855
Дочь: Евдокия Лаврентиева
Отец ребёнка: Лаврентий Спиридонов
Рождение ребёнка
16.03.1858
Сын: Макарий Лаврентиев
Отец ребёнка: Лаврентий Спиридонов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно