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Колбатов Григорий Николаев

Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

01.01.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1878

Отец: Колбатов Николай Васильев

Мать: Колбатова Агафия Лаврентиева

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
06.05.1901

Жена: Колбатова Пелагея Парфенова

Пятницкая Церковь г.Поречья
Рождение ребёнка
09.05.1903

Сын: Колбатов Тимофей Григорьевич

Мать ребёнка: Колбатова Пелагея Парфенова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.06.1909

Дочь: Агрипина Григорьева

Мать ребёнка: Колбатова Пелагея Парфенова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Колбатов Яков Григорьев

Мать ребёнка: Колбатова Пелагея Парфенова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.05.1914

Сын: Колбатов Стефан Григорьев

Мать ребёнка: Колбатова Пелагея Парфенова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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