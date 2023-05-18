Колбатов Григорий Николаев
Место рождения
Дата рождения01.01.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1878
Бракосочетание
06.05.1901
Пятницкая Церковь г.Поречья
Рождение ребёнка
09.05.1903
Сын: Колбатов Тимофей Григорьевич
Мать ребёнка: Колбатова Пелагея Парфенова
Рождение ребёнка
15.06.1909
Дочь: Агрипина Григорьева
Мать ребёнка: Колбатова Пелагея Парфенова
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Колбатова Пелагея Парфенова
Рождение ребёнка
17.05.1914
Сын: Колбатов Стефан Григорьев
Мать ребёнка: Колбатова Пелагея Парфенова
Смерть
Неизвестно