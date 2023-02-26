Колбатова София Тимофеева
Место рожденияд.Маховичи Кавширской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Маховичи Кавширской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
16.02.1905
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.07.1906
Дочь: Ольга Иоаннова
Отец ребёнка: Колбатов Иван Николаев
Рождение ребёнка
31.12.1907
Дочь: Ксения Иванова
Отец ребёнка: Колбатов Иван Николаев
Рождение ребёнка
22.04.1912
Отец ребёнка: Колбатов Иван Николаев
Смерть
Неизвестно