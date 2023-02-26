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Колбатова София Тимофеева

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Место рождения

д.Маховичи Кавширской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Маховичи Кавширской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
16.02.1905

Муж: Колбатов Иван Николаев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.07.1906

Дочь: Ольга Иоаннова

Отец ребёнка: Колбатов Иван Николаев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.12.1907

Дочь: Ксения Иванова

Отец ребёнка: Колбатов Иван Николаев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.04.1912

Сын: Колбатов Георгий Иванов

Отец ребёнка: Колбатов Иван Николаев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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