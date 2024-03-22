Колбатов (Пилняков) Василий Павлов
Место рождения
Дата рождения11.04.1808
Дата смерти10.10.1874
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1808
Отец: Пилняков Павел Семёнов
Мать: Фёкла Иванова
Бракосочетание
11.05.1830
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Место жительства
С 1830
Рождение ребёнка
06.07.1834
Дочь: Елена Васильева
Мать ребёнка: Колбатова Васса Анисимова
Рождение ребёнка
29.03.1836
Мать ребёнка: Колбатова Васса Анисимова
Рождение ребёнка
02.12.1837
Дочь: Варвара Васильева
Мать ребёнка: Колбатова Васса Анисимова
Рождение ребёнка
03.06.1839
Сын: Колбатов (пилняков) Фёдор Васильев
Мать ребёнка: Колбатова Васса Анисимова
д.Мостище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.12.1840
Сын: Колбатов Николай Васильев
Мать ребёнка: Колбатова Васса Анисимова
Бракосочетание
28.01.1844
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.10.1847
Дочь: Параскева Васильева
Мать ребёнка: Колбатова Евдокия Маркова
Смерть
10.10.1874