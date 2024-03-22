Колбатов (Пилняков) Василий Павлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колбатов (Пилняков) Василий Павлов

Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

11.04.1808

Дата смерти

10.10.1874

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1808

Отец: Пилняков Павел Семёнов

Мать: Фёкла Иванова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
11.05.1830

Жена: Колбатова Васса Анисимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Место жительства
С 1830
Рождение ребёнка
06.07.1834

Дочь: Елена Васильева

Мать ребёнка: Колбатова Васса Анисимова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.03.1836

Сын: Колбатов Стефан Васильев

Мать ребёнка: Колбатова Васса Анисимова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.12.1837

Дочь: Варвара Васильева

Мать ребёнка: Колбатова Васса Анисимова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.06.1839

Сын: Колбатов (пилняков) Фёдор Васильев

Мать ребёнка: Колбатова Васса Анисимова

д.Мостище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.12.1840

Сын: Колбатов Николай Васильев

Мать ребёнка: Колбатова Васса Анисимова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
28.01.1844

Жена: Колбатова Евдокия Маркова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.10.1847

Дочь: Параскева Васильева

Мать ребёнка: Колбатова Евдокия Маркова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
10.10.1874
Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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