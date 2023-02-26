Фёкла Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.07.1800
Сын: Илья Павлов
Отец ребёнка: Пилняков Павел Семёнов
Рождение ребёнка
18.03.1802
Сын: Пилняков Иван Павлов
Отец ребёнка: Пилняков Павел Семёнов
Рождение ребёнка
До 1805
Сын: Денис Павлов
Отец ребёнка: Пилняков Павел Семёнов
Рождение ребёнка
11.04.1808
Сын: Колбатов (пилняков) Василий Павлов
Отец ребёнка: Пилняков Павел Семёнов
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Пилняков Павел Семёнов
Смерть
Неизвестно