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Фёкла Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.07.1800

Сын: Илья Павлов

Отец ребёнка: Пилняков Павел Семёнов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.03.1802

Сын: Пилняков Иван Павлов

Отец ребёнка: Пилняков Павел Семёнов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1805

Сын: Денис Павлов

Отец ребёнка: Пилняков Павел Семёнов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.04.1808

Сын: Колбатов (пилняков) Василий Павлов

Отец ребёнка: Пилняков Павел Семёнов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Пилняков Стефан Павлов

Отец ребёнка: Пилняков Павел Семёнов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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