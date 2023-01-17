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Колбатов Стефан Васильев

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Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

29.03.1836

Дата смерти

29.02.1916

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1836

Отец: Колбатов (пилняков) Василий Павлов

Мать: Колбатова Васса Анисимова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
04.02.1857

Жена: Колбатова Дария Терентиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
24.05.1858

Сын: Иоанн ст

Мать ребёнка: Колбатова Дария Терентиева

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.12.1859

Сын: Иван Стефанов

Мать ребёнка: Колбатова Дария Терентиева

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.09.1863

Сын: Колбатов Харитон Стефанов

Мать ребёнка: Колбатова Дария Терентиева

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1865

Сын: Андрей Стефанов

Мать ребёнка: Колбатова Дария Терентиева

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Терехович Ефросинья Стефанова

Мать ребёнка: Колбатова Дария Терентиева

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.07.1872

Дочь: Мария Стефанова

Мать ребёнка: Колбатова Дария Терентиева

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.03.1878

Дочь: Бодренкова Дария Стефанова

Мать ребёнка: Колбатова Дария Терентиева

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.10.1882

Дочь: Параскева Стефанова

Мать ребёнка: Колбатова Дария Терентиева

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
29.02.1916
Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Дубашевском кладбище
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