Колбатов Стефан Васильев
Место рождения
Дата рождения29.03.1836
Дата смерти29.02.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1836
Бракосочетание
04.02.1857
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
24.05.1858
Сын: Иоанн ст
Мать ребёнка: Колбатова Дария Терентиева
Рождение ребёнка
27.12.1859
Сын: Иван Стефанов
Мать ребёнка: Колбатова Дария Терентиева
Рождение ребёнка
21.09.1863
Сын: Колбатов Харитон Стефанов
Мать ребёнка: Колбатова Дария Терентиева
Рождение ребёнка
До 1865
Сын: Андрей Стефанов
Мать ребёнка: Колбатова Дария Терентиева
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Терехович Ефросинья Стефанова
Мать ребёнка: Колбатова Дария Терентиева
Рождение ребёнка
18.07.1872
Дочь: Мария Стефанова
Мать ребёнка: Колбатова Дария Терентиева
Рождение ребёнка
16.03.1878
Дочь: Бодренкова Дария Стефанова
Мать ребёнка: Колбатова Дария Терентиева
Рождение ребёнка
15.10.1882
Дочь: Параскева Стефанова
Мать ребёнка: Колбатова Дария Терентиева
Смерть
29.02.1916
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Дубашевском кладбище