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Колбатов Харитон Стефанов

Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

21.09.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1863

Отец: Колбатов Стефан Васильев

Мать: Колбатова Дария Терентиева

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
06.02.1883

Жена: Колбатова Агрипина (Моисеева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.01.1885

Дочь: Татьяна Харитонова

Мать ребёнка: Колбатова Агрипина (Моисеева)

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.10.1887

Дочь: Матрона Харитонова

Мать ребёнка: Колбатова Агрипина (Моисеева)

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.09.1891

Дочь: Фёкла Харитонова

Мать ребёнка: Колбатова Агрипина (Моисеева)

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.06.1894

Сын: Колбатов (колботов) Павел Харитонов

Мать ребёнка: Колбатова Агрипина (Моисеева)

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.06.1900

Сын: Колбатов Пётр Харитонов

Мать ребёнка: Колбатова Агрипина (Моисеева)

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.06.1900

Сын: Колбатов Иоанн Харитонов

Мать ребёнка: Колбатова Агрипина (Моисеева)

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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