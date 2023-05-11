Колбатов Харитон Стефанов
Место рождения
Дата рождения21.09.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1863
Бракосочетание
06.02.1883
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.01.1885
Дочь: Татьяна Харитонова
Мать ребёнка: Колбатова Агрипина (Моисеева)
Рождение ребёнка
31.10.1887
Дочь: Матрона Харитонова
Мать ребёнка: Колбатова Агрипина (Моисеева)
Рождение ребёнка
28.09.1891
Дочь: Фёкла Харитонова
Мать ребёнка: Колбатова Агрипина (Моисеева)
Рождение ребёнка
28.06.1894
Сын: Колбатов (колботов) Павел Харитонов
Мать ребёнка: Колбатова Агрипина (Моисеева)
Рождение ребёнка
20.06.1900
Мать ребёнка: Колбатова Агрипина (Моисеева)
Рождение ребёнка
20.06.1900
Мать ребёнка: Колбатова Агрипина (Моисеева)
Смерть
Неизвестно