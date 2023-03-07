(Колбатова) Матрона Харитонова
Место рождения
Дата рождения31.10.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1887
Бракосочетание
13.10.1906
Муж: Филипп Васильев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
26.03.1908
Дочь: Мария Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Васильев
Рождение ребёнка
14.11.1909
Дочь: Екатерина Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Васильев
Рождение ребёнка
19.02.1912
Сын: Иван Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Васильев
Рождение ребёнка
03.12.1913
Дочь: Варвара Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Васильев
Смерть
Неизвестно