(Колбатова) Матрона Харитонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Колбатова) Матрона Харитонова

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Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

31.10.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1887

Отец: Колбатов Харитон Стефанов

Мать: Колбатова Агрипина (Моисеева)

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
13.10.1906

Муж: Филипп Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
26.03.1908

Дочь: Мария Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Васильев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.11.1909

Дочь: Екатерина Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Васильев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.02.1912

Сын: Иван Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Васильев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.12.1913

Дочь: Варвара Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Васильев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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