Киприан Васильев
Место рождения
Дата рождения29.09.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1877
Отец: Василий Карпов
Мать: Варвара Васильева
Бракосочетание
19.01.1900
Жена: Анна Никонова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.12.1900
Сын: Николай Киприанов
Мать ребёнка: Анна Никонова
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Александра Киприянова
Мать ребёнка: Анна Никонова
Смерть
Неизвестно