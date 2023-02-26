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Киприан Васильев

Место рождения

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

29.09.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1877

Отец: Василий Карпов

Мать: Варвара Васильева

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
19.01.1900

Жена: Анна Никонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.12.1900

Сын: Николай Киприанов

Мать ребёнка: Анна Никонова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Александра Киприянова

Мать ребёнка: Анна Никонова

Смерть
Неизвестно

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