Анна Никонова
Место рождения
Дата рождения20.01.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1881
Отец: Никон Петров
Мать: Марфа Стефанова
Бракосочетание
19.01.1900
Муж: Киприан Васильев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.12.1900
Сын: Николай Киприанов
Отец ребёнка: Киприан Васильев
Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Александра Киприянова
Отец ребёнка: Киприан Васильев
Смерть
Неизвестно