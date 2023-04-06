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Анна Никонова

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Место рождения

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

20.01.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1881

Отец: Никон Петров

Мать: Марфа Стефанова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
19.01.1900

Муж: Киприан Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.12.1900

Сын: Николай Киприанов

Отец ребёнка: Киприан Васильев

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Александра Киприянова

Отец ребёнка: Киприан Васильев

Смерть
Неизвестно
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