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Никон Петров

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Место рождения

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

16.11.1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1848

Отец: Пётр Петров

Мать: Евдокия Лукина

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1869

Сын: Макарий Никонов

Мать ребёнка: Марфа Стефанова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.10.1871

Дочь: Параскева Никонова

Мать ребёнка: Марфа Стефанова

д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Параскева Никонова

Мать ребёнка: Марфа Стефанова

Рождение ребёнка
1875

Сын: Мартин Никонов

Мать ребёнка: Марфа Стефанова

Рождение ребёнка
02.08.1877

Дочь: Васса Никонова

Мать ребёнка: Марфа Стефанова

д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.01.1881

Дочь: Анна Никонова

Мать ребёнка: Марфа Стефанова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.02.1884

Дочь: Домника Никонова

Мать ребёнка: Марфа Стефанова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.12.1885

Сын: Павел Никонов

Мать ребёнка: Марфа Стефанова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1890

Дочь: Агрипина Никонова

Мать ребёнка: Марфа Стефанова

Смерть
Неизвестно
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