Никон Петров
Место рождения
Дата рождения16.11.1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1848
Отец: Пётр Петров
Мать: Евдокия Лукина
Рождение ребёнка
1869
Сын: Макарий Никонов
Мать ребёнка: Марфа Стефанова
Рождение ребёнка
23.10.1871
Дочь: Параскева Никонова
Мать ребёнка: Марфа Стефанова
д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Параскева Никонова
Мать ребёнка: Марфа Стефанова
Рождение ребёнка
1875
Сын: Мартин Никонов
Мать ребёнка: Марфа Стефанова
Рождение ребёнка
02.08.1877
Дочь: Васса Никонова
Мать ребёнка: Марфа Стефанова
д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.01.1881
Дочь: Анна Никонова
Мать ребёнка: Марфа Стефанова
Рождение ребёнка
10.02.1884
Дочь: Домника Никонова
Мать ребёнка: Марфа Стефанова
Рождение ребёнка
14.12.1885
Сын: Павел Никонов
Мать ребёнка: Марфа Стефанова
Рождение ребёнка
До 1890
Дочь: Агрипина Никонова
Мать ребёнка: Марфа Стефанова
Смерть
Неизвестно