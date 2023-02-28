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Макарий Никонов

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Место рождения

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Никон Петров

Мать: Марфа Стефанова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
06.11.1891

Жена: Домникия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.10.1892

Сын: Филипп Макаров

Мать ребёнка: Домникия Иванова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Мавра Макарова

Мать ребёнка: Домникия Иванова

Рождение ребёнка
27.10.1897

Сын: Стефан Макаров

Мать ребёнка: Домникия Иванова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
31.01.1899

Жена: Ефимия Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.02.1900

Сын: Иоанн Макариев

Мать ребёнка: Ефимия Васильева

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.07.1901

Сын: Пётр Макариев

Мать ребёнка: Ефимия Васильева

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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