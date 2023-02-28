Макарий Никонов
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Никон Петров
Мать: Марфа Стефанова
Бракосочетание
06.11.1891
Жена: Домникия Иванова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.10.1892
Сын: Филипп Макаров
Мать ребёнка: Домникия Иванова
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Мавра Макарова
Мать ребёнка: Домникия Иванова
Рождение ребёнка
27.10.1897
Сын: Стефан Макаров
Мать ребёнка: Домникия Иванова
Бракосочетание
31.01.1899
Жена: Ефимия Васильева
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.02.1900
Сын: Иоанн Макариев
Мать ребёнка: Ефимия Васильева
Рождение ребёнка
01.07.1901
Сын: Пётр Макариев
Мать ребёнка: Ефимия Васильева
Смерть
Неизвестно