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Марфа Стефанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

20.04.1893

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Сын: Макарий Никонов

Отец ребёнка: Никон Петров

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.10.1871

Дочь: Параскева Никонова

Отец ребёнка: Никон Петров

д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Параскева Никонова

Отец ребёнка: Никон Петров

Рождение ребёнка
1875

Сын: Мартин Никонов

Отец ребёнка: Никон Петров

Рождение ребёнка
02.08.1877

Дочь: Васса Никонова

Отец ребёнка: Никон Петров

д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.01.1881

Дочь: Анна Никонова

Отец ребёнка: Никон Петров

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.02.1884

Дочь: Домника Никонова

Отец ребёнка: Никон Петров

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.12.1885

Сын: Павел Никонов

Отец ребёнка: Никон Петров

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1890

Дочь: Агрипина Никонова

Отец ребёнка: Никон Петров

Смерть
20.04.1893
Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
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