Марфа Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смерти20.04.1893
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1869
Сын: Макарий Никонов
Отец ребёнка: Никон Петров
Рождение ребёнка
23.10.1871
Дочь: Параскева Никонова
Отец ребёнка: Никон Петров
д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Параскева Никонова
Отец ребёнка: Никон Петров
Рождение ребёнка
1875
Сын: Мартин Никонов
Отец ребёнка: Никон Петров
Рождение ребёнка
02.08.1877
Дочь: Васса Никонова
Отец ребёнка: Никон Петров
д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.01.1881
Дочь: Анна Никонова
Отец ребёнка: Никон Петров
Рождение ребёнка
10.02.1884
Дочь: Домника Никонова
Отец ребёнка: Никон Петров
Рождение ребёнка
14.12.1885
Сын: Павел Никонов
Отец ребёнка: Никон Петров
Рождение ребёнка
До 1890
Дочь: Агрипина Никонова
Отец ребёнка: Никон Петров
Смерть
20.04.1893