Параскева Никонова
Место рожденияд.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения23.10.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
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Рождение
23.10.1871
Отец: Никон Петров
Мать: Марфа Стефанова
д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
21.01.1890
Муж: Филипп Герасимов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.09.1891
Дочь: Ефросиния Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Герасимов
д.Шлюхино ( Станигов тож ) Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.07.1893
Дочь: Анна Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Герасимов
д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.08.1896
Сын: Александр Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Герасимов
д.Шлюхино-Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.07.1898
Сын: Сергей Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Герасимов
д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.10.1900
Сын: Ефимий Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Герасимов
д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.02.1902
Сын: Фёдор Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Герасимов
д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.07.1903
Дочь: Ольга Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Герасимов
д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно