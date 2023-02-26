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Параскева Никонова

Место рождения

д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

23.10.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1871

Отец: Никон Петров

Мать: Марфа Стефанова

д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
21.01.1890

Муж: Филипп Герасимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.09.1891

Дочь: Ефросиния Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Герасимов

д.Шлюхино ( Станигов тож ) Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.07.1893

Дочь: Анна Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Герасимов

д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.08.1896

Сын: Александр Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Герасимов

д.Шлюхино-Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.07.1898

Сын: Сергей Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Герасимов

д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.10.1900

Сын: Ефимий Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Герасимов

д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.02.1902

Сын: Фёдор Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Герасимов

д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.07.1903

Дочь: Ольга Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Герасимов

д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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