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Ефимия Васильева

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Место рождения

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Василий Исааков

Мать: Васса Семёнова

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
31.01.1899

Муж: Макарий Никонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.02.1900

Сын: Иоанн Макариев

Отец ребёнка: Макарий Никонов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.07.1901

Сын: Пётр Макариев

Отец ребёнка: Макарий Никонов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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