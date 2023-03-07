Ефимия Васильева
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Василий Исааков
Мать: Васса Семёнова
Бракосочетание
31.01.1899
Муж: Макарий Никонов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.02.1900
Сын: Иоанн Макариев
Отец ребёнка: Макарий Никонов
Рождение ребёнка
01.07.1901
Сын: Пётр Макариев
Отец ребёнка: Макарий Никонов
Смерть
Неизвестно