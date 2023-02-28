Василий Исааков
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смерти08.06.1899
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Исаак (Егоров)
Мать: Дария Антипова
Бракосочетание
24.01.1860
Жена: Васса Семёнова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1869
Сын: Михаил Васильев
Мать ребёнка: Васса Семёнова
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Анна Васильева
Мать ребёнка: Васса Семёнова
Бракосочетание
16.02.1872
Жена: Наталия Алексеева
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.03.1873
Дочь: Дария Васильева
Мать ребёнка: Наталия Алексеева
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Ефимия Васильева
Мать ребёнка: Васса Семёнова
Смерть
08.06.1899
Причина смерти: от старческой дряхлости