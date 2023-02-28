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Василий Исааков

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Место рождения

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1833

Дата смерти

08.06.1899

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Исаак (Егоров)

Мать: Дария Антипова

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
24.01.1860

Жена: Васса Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1869

Сын: Михаил Васильев

Мать ребёнка: Васса Семёнова

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Анна Васильева

Мать ребёнка: Васса Семёнова

Бракосочетание
16.02.1872

Жена: Наталия Алексеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.03.1873

Дочь: Дария Васильева

Мать ребёнка: Наталия Алексеева

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Ефимия Васильева

Мать ребёнка: Васса Семёнова

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
08.06.1899
Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от старческой дряхлости
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