Наталия Алексеева
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смерти30.12.1881
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
16.02.1872
Муж: Василий Исааков
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.03.1873
Дочь: Дария Васильева
Отец ребёнка: Василий Исааков
Смерть
30.12.1881
Похороны
Неизвестно
на Хотеевском кладбище