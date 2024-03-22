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Наталия Алексеева

Место рождения

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1842

Дата смерти

30.12.1881

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1833 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Алексей

Мать: не указана

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
16.02.1872

Муж: Василий Исааков

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.03.1873

Дочь: Дария Васильева

Отец ребёнка: Василий Исааков

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
30.12.1881
Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Похороны
Неизвестно
на Хотеевском кладбище
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