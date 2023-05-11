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Пётр Петров

Место рождения

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1821

Дата смерти

02.01.1879

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1819 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
13.11.1838

Жена: Евдокия Лукина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.01.1840

Дочь: Домника Петрова

Мать ребёнка: Евдокия Лукина

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.07.1843

Дочь: Мария Петрова

Мать ребёнка: Евдокия Лукина

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.05.1846

Сын: Егор Петров

Мать ребёнка: Евдокия Лукина

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.11.1848

Сын: Никон Петров

Мать ребёнка: Евдокия Лукина

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Параскева Петрова

Мать ребёнка: Евдокия Лукина

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.03.1854

Дочь: Матрона Петрова

Мать ребёнка: Евдокия Лукина

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.07.1855

Дочь: Христина Петрова

Мать ребёнка: Евдокия Лукина

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.10.1857

Дочь: Пелагея Петрова

Мать ребёнка: Евдокия Лукина

д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.12.1860

Дочь: Мелания ст

Мать ребёнка: Евдокия Лукина

д.Борисенки Бородинского волостного правления Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.12.1864

Дочь: Мелания Петрова

Мать ребёнка: Евдокия Лукина

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Акилина Петрова

Мать ребёнка: Евдокия Лукина

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Лукина

Смерть
02.01.1879
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
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