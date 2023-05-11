Пётр Петров
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смерти02.01.1879
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.11.1838
Жена: Евдокия Лукина
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.01.1840
Дочь: Домника Петрова
Мать ребёнка: Евдокия Лукина
Рождение ребёнка
16.07.1843
Дочь: Мария Петрова
Мать ребёнка: Евдокия Лукина
Рождение ребёнка
23.05.1846
Сын: Егор Петров
Мать ребёнка: Евдокия Лукина
Рождение ребёнка
16.11.1848
Сын: Никон Петров
Мать ребёнка: Евдокия Лукина
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Параскева Петрова
Мать ребёнка: Евдокия Лукина
Рождение ребёнка
26.03.1854
Дочь: Матрона Петрова
Мать ребёнка: Евдокия Лукина
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.07.1855
Дочь: Христина Петрова
Мать ребёнка: Евдокия Лукина
Рождение ребёнка
05.10.1857
Дочь: Пелагея Петрова
Мать ребёнка: Евдокия Лукина
д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.12.1860
Дочь: Мелания ст
Мать ребёнка: Евдокия Лукина
д.Борисенки Бородинского волостного правления Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.12.1864
Дочь: Мелания Петрова
Мать ребёнка: Евдокия Лукина
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Акилина Петрова
Мать ребёнка: Евдокия Лукина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Лукина
Смерть
02.01.1879
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.