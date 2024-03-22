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Егор Петров

Место рождения

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

23.05.1846

Дата смерти

04.12.1898

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1846

Отец: Пётр Петров

Мать: Евдокия Лукина

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.09.1874

Сын: Иосиф Георгиев

Мать ребёнка: Акилина Григорьева

д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.06.1877

Сын: Пётр Георгиев

Мать ребёнка: Акилина Григорьева

д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.04.1880

Сын: Иван ст

Мать ребёнка: Акилина Григорьева

д.Борисенки ( Шавуры ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1880

Сын: Иоанн Георгиев

Мать ребёнка: Акилина Григорьева

Рождение ребёнка
20.06.1881

Сын: Иван Георгиев

Мать ребёнка: Акилина Григорьева

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Военная служба
1881
отставной рядовой 2-го сапёрного резервного батальона 2-й роты
Рождение ребёнка
27.05.1885

Сын: Устин Георгиев

Мать ребёнка: Акилина Григорьева

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
?.11.1886

Сын: Михаил Георгиев

Мать ребёнка: Акилина Григорьева

Бракосочетание
09.01.1887

Жена: Устиния Моисеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Григорьева

Смерть
04.12.1898
Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
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