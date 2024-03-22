Егор Петров
Место рождения
Дата рождения23.05.1846
Дата смерти04.12.1898
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1846
Отец: Пётр Петров
Мать: Евдокия Лукина
Рождение ребёнка
07.09.1874
Сын: Иосиф Георгиев
Мать ребёнка: Акилина Григорьева
д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.06.1877
Сын: Пётр Георгиев
Мать ребёнка: Акилина Григорьева
д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.04.1880
Сын: Иван ст
Мать ребёнка: Акилина Григорьева
д.Борисенки ( Шавуры ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1880
Сын: Иоанн Георгиев
Мать ребёнка: Акилина Григорьева
Рождение ребёнка
20.06.1881
Сын: Иван Георгиев
Мать ребёнка: Акилина Григорьева
Военная служба
1881
отставной рядовой 2-го сапёрного резервного батальона 2-й роты
Рождение ребёнка
27.05.1885
Сын: Устин Георгиев
Мать ребёнка: Акилина Григорьева
Рождение ребёнка
?.11.1886
Сын: Михаил Георгиев
Мать ребёнка: Акилина Григорьева
Бракосочетание
09.01.1887
Жена: Устиния Моисеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Григорьева
Смерть
04.12.1898