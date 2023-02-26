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Пётр Георгиев

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Место рождения

д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

25.06.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1877

Отец: Егор Петров

Мать: Акилина Григорьева

д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
21.01.1896

Жена: Пелагея Сергеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.08.1897

Дочь: Марфа Петрова

Мать ребёнка: Пелагея Сергеева

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.03.1901

Сын: Николай Петров

Мать ребёнка: Пелагея Сергеева

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Пелагея Петрова

Мать ребёнка: Пелагея Сергеева

Смерть
Неизвестно
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