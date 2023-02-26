Пётр Георгиев
Место рожденияд.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения25.06.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1877
Отец: Егор Петров
Мать: Акилина Григорьева
д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
21.01.1896
Жена: Пелагея Сергеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.08.1897
Дочь: Марфа Петрова
Мать ребёнка: Пелагея Сергеева
Рождение ребёнка
08.03.1901
Сын: Николай Петров
Мать ребёнка: Пелагея Сергеева
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Пелагея Петрова
Мать ребёнка: Пелагея Сергеева
Смерть
Неизвестно