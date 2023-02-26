Акилина Григорьева
Место рожденияд.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1845
Дата смерти07.11.1886
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Григорий Сергеев
Мать: Ирина Павлова
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.09.1874
Сын: Иосиф Георгиев
Отец ребёнка: Егор Петров
д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.06.1877
Сын: Пётр Георгиев
Отец ребёнка: Егор Петров
д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.04.1880
Сын: Иван ст
Отец ребёнка: Егор Петров
д.Борисенки ( Шавуры ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1880
Сын: Иоанн Георгиев
Отец ребёнка: Егор Петров
Рождение ребёнка
20.06.1881
Сын: Иван Георгиев
Отец ребёнка: Егор Петров
Рождение ребёнка
27.05.1885
Сын: Устин Георгиев
Отец ребёнка: Егор Петров
Рождение ребёнка
?.11.1886
Сын: Михаил Георгиев
Отец ребёнка: Егор Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егор Петров
Смерть
07.11.1886
д.Борисенки ( Шавуры ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от родов