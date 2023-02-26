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Акилина Григорьева

Место рождения

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1845

Дата смерти

07.11.1886

Пол

Женский

Отец

1805 г.р.

Мать

1801 г.р.

Муж

1846 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Григорий Сергеев

Мать: Ирина Павлова

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.09.1874

Сын: Иосиф Георгиев

Отец ребёнка: Егор Петров

д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.06.1877

Сын: Пётр Георгиев

Отец ребёнка: Егор Петров

д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.04.1880

Сын: Иван ст

Отец ребёнка: Егор Петров

д.Борисенки ( Шавуры ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1880

Сын: Иоанн Георгиев

Отец ребёнка: Егор Петров

Рождение ребёнка
20.06.1881

Сын: Иван Георгиев

Отец ребёнка: Егор Петров

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.05.1885

Сын: Устин Георгиев

Отец ребёнка: Егор Петров

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
?.11.1886

Сын: Михаил Георгиев

Отец ребёнка: Егор Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егор Петров

Смерть
07.11.1886
д.Борисенки ( Шавуры ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от родов
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