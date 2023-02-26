Евдокия Лукина
Место рожденияд.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения02.03.1819
Дата смерти01.10.1875
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1819
Отец: Лука Иванов
Мать: Гликерия (Кодратова)
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.11.1838
Муж: Пётр Петров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.01.1840
Дочь: Домника Петрова
Отец ребёнка: Пётр Петров
Рождение ребёнка
16.07.1843
Дочь: Мария Петрова
Отец ребёнка: Пётр Петров
Рождение ребёнка
23.05.1846
Сын: Егор Петров
Отец ребёнка: Пётр Петров
Рождение ребёнка
16.11.1848
Сын: Никон Петров
Отец ребёнка: Пётр Петров
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Параскева Петрова
Отец ребёнка: Пётр Петров
Рождение ребёнка
26.03.1854
Дочь: Матрона Петрова
Отец ребёнка: Пётр Петров
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.07.1855
Дочь: Христина Петрова
Отец ребёнка: Пётр Петров
Рождение ребёнка
05.10.1857
Дочь: Пелагея Петрова
Отец ребёнка: Пётр Петров
д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.12.1860
Дочь: Мелания ст
Отец ребёнка: Пётр Петров
д.Борисенки Бородинского волостного правления Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.12.1864
Дочь: Мелания Петрова
Отец ребёнка: Пётр Петров
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Акилина Петрова
Отец ребёнка: Пётр Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пётр Петров
Смерть
01.10.1875
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.