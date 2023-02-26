Евдокия Лукина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Лукина

Евдокия Лукина

avatar

Место рождения

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

02.03.1819

Дата смерти

01.10.1875

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1819

Отец: Лука Иванов

Мать: Гликерия (Кодратова)

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.11.1838

Муж: Пётр Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.01.1840

Дочь: Домника Петрова

Отец ребёнка: Пётр Петров

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.07.1843

Дочь: Мария Петрова

Отец ребёнка: Пётр Петров

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.05.1846

Сын: Егор Петров

Отец ребёнка: Пётр Петров

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.11.1848

Сын: Никон Петров

Отец ребёнка: Пётр Петров

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Параскева Петрова

Отец ребёнка: Пётр Петров

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.03.1854

Дочь: Матрона Петрова

Отец ребёнка: Пётр Петров

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.07.1855

Дочь: Христина Петрова

Отец ребёнка: Пётр Петров

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.10.1857

Дочь: Пелагея Петрова

Отец ребёнка: Пётр Петров

д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.12.1860

Дочь: Мелания ст

Отец ребёнка: Пётр Петров

д.Борисенки Бородинского волостного правления Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.12.1864

Дочь: Мелания Петрова

Отец ребёнка: Пётр Петров

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Акилина Петрова

Отец ребёнка: Пётр Петров

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пётр Петров

Смерть
01.10.1875
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close