Гликерия (Кодратова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гликерия (Кодратова)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1790

Дата смерти

04.03.1855

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.11.1808

Сын: Роман Лукин

Отец ребёнка: Лука Иванов

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1810

Сын: Герасим Лукин

Отец ребёнка: Лука Иванов

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1816

Сын: Михаил Лукин

Отец ребёнка: Лука Иванов

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.03.1819

Дочь: Евдокия Лукина

Отец ребёнка: Лука Иванов

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.09.1821

Дочь: Марфа Лукина

Отец ребёнка: Лука Иванов

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Дария Лукина

Отец ребёнка: Лука Иванов

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
04.03.1855
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
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