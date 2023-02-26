Гликерия (Кодратова)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1790
Дата смерти04.03.1855
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.11.1808
Сын: Роман Лукин
Отец ребёнка: Лука Иванов
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1810
Сын: Герасим Лукин
Отец ребёнка: Лука Иванов
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1816
Сын: Михаил Лукин
Отец ребёнка: Лука Иванов
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.03.1819
Дочь: Евдокия Лукина
Отец ребёнка: Лука Иванов
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.09.1821
Дочь: Марфа Лукина
Отец ребёнка: Лука Иванов
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Дария Лукина
Отец ребёнка: Лука Иванов
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
04.03.1855
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.