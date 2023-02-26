Герасим Лукин
Место рожденияд.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1810
Дата смерти04.09.1877
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Лука Иванов
Мать: Гликерия (Кодратова)
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.07.1837
Дочь: Харитина Герасимова
Мать ребёнка: Наталия Алексеева
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
20.06.1845
Жена: Евдокия Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
14.08.1847
Дочь: Наталия Герасимова
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.06.1849
Дочь: Ефросиния Герасимова
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.11.1852
Дочь: Екатерина Герасимова
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.01.1855
Дочь: Ксения Герасимова
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.02.1857
Сын: Дмитрий Герасимов
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.04.1859
Дочь: Агапия Герасимова
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.04.1859
Сын: Ирина Герасимова
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталия Алексеева
Смерть
04.09.1877
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.