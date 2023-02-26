Герасим Лукин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГерасим Лукин

Герасим Лукин

avatar

Место рождения

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1810

Дата смерти

04.09.1877

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Лука Иванов

Мать: Гликерия (Кодратова)

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.07.1837

Дочь: Харитина Герасимова

Мать ребёнка: Наталия Алексеева

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
20.06.1845

Жена: Евдокия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
14.08.1847

Дочь: Наталия Герасимова

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.06.1849

Дочь: Ефросиния Герасимова

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.11.1852

Дочь: Екатерина Герасимова

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.01.1855

Дочь: Ксения Герасимова

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.02.1857

Сын: Дмитрий Герасимов

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.04.1859

Дочь: Агапия Герасимова

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.04.1859

Сын: Ирина Герасимова

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталия Алексеева

Смерть
04.09.1877
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close