Роман Лукин
Место рожденияд.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения23.11.1808
Дата смерти17.02.1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1808
Отец: Лука Иванов
Мать: Гликерия (Кодратова)
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
20.01.1824
Жена: Параскева Иосифова
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Анна Романова
Мать ребёнка: Параскева Иосифова
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Анисия Романова
Мать ребёнка: Параскева Иосифова
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.03.1844
Сын: Гавриил Романов
Мать ребёнка: Параскева Иосифова
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1844
бессрочно-отпущенный по билету солдат
Бракосочетание
02.11.1845
Жена: Наталия Павлова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.09.1848
Сын: Тимошинин Харитон Романов
Мать ребёнка: Наталия Павлова
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
17.02.1853
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.03.1853
Дочь: Мария (Иванова по крёстному)
Мать ребёнка: Наталия Павлова
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1869
Дочь: Екатерина Семёнова
Мать ребёнка: Наталия Павлова