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Роман Лукин

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Место рождения

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

23.11.1808

Дата смерти

17.02.1853

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1808

Отец: Лука Иванов

Мать: Гликерия (Кодратова)

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
20.01.1824

Жена: Параскева Иосифова

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Анна Романова

Мать ребёнка: Параскева Иосифова

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Анисия Романова

Мать ребёнка: Параскева Иосифова

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.03.1844

Сын: Гавриил Романов

Мать ребёнка: Параскева Иосифова

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1844
бессрочно-отпущенный по билету солдат
Бракосочетание
02.11.1845

Жена: Наталия Павлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.09.1848

Сын: Тимошинин Харитон Романов

Мать ребёнка: Наталия Павлова

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
17.02.1853
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.03.1853

Дочь: Мария (Иванова по крёстному)

Мать ребёнка: Наталия Павлова

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1869

Дочь: Екатерина Семёнова

Мать ребёнка: Наталия Павлова

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