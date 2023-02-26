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Параскева Иосифова

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Место рождения

д.Тиханинки

Дата рождения

1804

Дата смерти

10.05.1845

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Иосиф Никифоров

Мать: Евдокия Титова

д.Тиханинки
Бракосочетание
20.01.1824

Муж: Роман Лукин

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Анна Романова

Отец ребёнка: Роман Лукин

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Анисия Романова

Отец ребёнка: Роман Лукин

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.03.1844

Сын: Гавриил Романов

Отец ребёнка: Роман Лукин

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
10.05.1845
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Похороны
Неизвестно
на Шведовском кладбище
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