Параскева Иосифова
Место рожденияд.Тиханинки
Дата рождения1804
Дата смерти10.05.1845
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Иосиф Никифоров
Мать: Евдокия Титова
д.Тиханинки
Бракосочетание
20.01.1824
Муж: Роман Лукин
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Анна Романова
Отец ребёнка: Роман Лукин
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Анисия Романова
Отец ребёнка: Роман Лукин
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.03.1844
Сын: Гавриил Романов
Отец ребёнка: Роман Лукин
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
10.05.1845
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Похороны
Неизвестно
на Шведовском кладбище